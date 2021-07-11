В то время как мир постепенно приходит в себя после начала вакцинации от коронавируса, открывая границы и снимая ограничения, медики заговорили о четвертой волне ковида, еще более страшной и смертельной.

Новый всплеск заболеваний спровоцировал индийский "дельта"-штамм. Массовое заражение этим штаммом идет даже в странах ЕС и Великобритании, где уже привиты уже миллионы людей. Также широко распространен штамм в России, где по сути новая волна уже началась.

Что уже говорить об Украине, где вакцинация идет намного медленнее.

"Страна" рассказывает почему в мире заговорили о четвёртой волне и как к ней готовятся.

"Больницы заполнились в пять раз быстрее"

Новую вспышку уже ощутили в США. Как рассказал в интервью CNN Эрик Фредерик, медик из Миссури, коронавируснаая ситуация намного хуже, чем была во время прежних волн, и дельта распространяется "настолько быстро, что в это просто не возможно поверить". Не хватает мест в больницах, аппаратов ИВЛ, кислорода.

В прошлый раз больницы заполнились за 150 дней. На этот раз - за 39 дней, то есть почти в пять раз быстрее. Также, по словам Фредерика, в больницы попадает намного больше молодых людей (от 20 до 50 лет), у которых намного тяжелее протекает болезнь - 91 процент пациентов реанимации сразу же кладут под ИВЛ, иначе они бы просто умерли.



По данным медицинского регулятора CDC, штамм "Дельта" стал на начало июля доминирующим в США. Дельта теперь у 52% заражений.

Израиль готовится к маскам на открытом воздухе

К четвертой волне готовятся даже в Израиле, где почти все уже привились и, казалось, остановили вирус. В первый же день июля, впервые с начала апреля, в стране были обнаружены более 300 новых зараженных. По всем параметрам наблюдается четкий рост, который очень подходит под клиническую картину начала волн заболевания.

"Заболеваемость, которую мы видим сегодня – это лишь верхушка айсберга", - заявил высокопоставленный сотрудник штаба по борьбе с коронавирусом "Маген Исраэль"

Власти Израиля, которые сделали ставку на вакцины, теперь не уверены, что они так же эффективны, как несколько месяцев назад, до начала распространения вируса "Дельта".

В середине июня в Израиле отменили последнее серьезное карантинное ограничение, которое еще оставалось в силе, - масочный режим в помещениях, но уже через две недели вновь вернули маски в закрытых местах. А теперь поговаривают о том, что их придется носить и на открытом воздухе.

"У нас снова говорят о введении жесткого карантина с ношением масок, запретом на массовые собрания людей. Иначе, мол, через несколько недель у нас будет по несколько тысяч зараженных в день. Большинство израильтян - против локдауна. Но если ограничения таки вернут, скорее всего подчинятся. Но в то же время многие стали возмущаться, считая, что прививки бесполезны", - сказала нам живущая в Тель-Авиве Любовь Горелик.

Снова закроют границы?

В Европе часть стран также готовится к возможному новому локдауну, кто-то, как Португалия, уже ввели ограничения, другие, как Греция, сопротивляются и говорят, что не закроются, чтобы не потерять туристов.

Из-за быстрого распространения "дельта"-варианта вируса канцлер Германии Ангела Меркель не исключила новых ограничений.

"Мы должны сделать всё, чтобы предотвратить четвёртую волну, – заявила она после саммита ЕС в Брюсселе. - Это очень важно, особенно с учётом возможных экономических последствий. Тестирование, соблюдение дистанции и ношение маски - это лишь небольшие ограничения по сравнению с тем, что произойдет, если что-то выйдет из-под контроля".

На саммите Меркель настояла на том, чтобы государства ЕС единообразно применяли правила въезда для территорий с опасными вариантами вирусов. Теперь она сказала, что согласована дополнительная координация.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сказала, что власти ЕС обеспокоены распространением "дельта"-варианта SARS-CoV-2.

"Мы видим, что новый вариант гораздо более распространен, чем другие, уровень заражения растет, и мы знаем, что он будет расти", - говорит фон дер Ляйен.

По оценкам Европейского центра по контролю за заболеваниями, к концу августа на индийский штамм будет приходиться 90% случаев заражения в ЕС.

О риске четвертой волны в конце июля также предупредили власти Франции.

"За прошлую неделю эпидемия вновь набирает обороты. Вариант "дельта", который является особенно заразным, набирает популярность очень быстро", - заявил премьер страны Габриэль Атталь.

Местный министр здравоохранения Оливье Веран призвал французов вакцинироваться как можно скорее.

Франция занимает первое место в Западной Европе по числу заболевших (более 5,8 млн человек) и второе по количеству умерших (111 тыс.), уступая лишь Великобритании. Сейчас во Франции при сокращении числа госпитализированных в сутки до уровня менее 8 тыс. и числа пациентов, попавших в реанимацию менее 1 тысячи, заражения пошли вверх.

Во время запланированного на 12 июля обращения к нации президента Эммануэля Макрона ждут, что он может объявить о новых ограничениях.

И это при том, что во Франции 9 июля, после более чем годового перерыва, позволили открыться дискотекам и ночным клубам. Для того, чтобы попасть туда, необходимо показать сертификат о вакцинации, однако носить маску внутри не обязательно.

Могут также вернуть ограничения на границах с соседними странами. В то же время 8 июля госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон посоветовал французам отправиться этим летом на отдых в Испанию и Португалию. Возможно, могут быть приняты новые рекомендации для посещения нескольких стран Магриба (страны Северной Африки).

"Люди очень устали от локдаунов, многие потеряли работу и сидят на социалке. А если снова введут карантин, может дойти до бунта. Да и все больше людей недовольны политикой Макрона", - сказала нам живущая в Париже украинка Елизавета Шпаченко.

В Европе все чаще говорят, что новый локдаун может серьезно ударить по странам объединения. Премьер Словении Янез Янша во время выступления на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге предложил, что возможная четвертая волна коронавируса "снова парализует" Европу, и власти должны сосредоточиться на том, как подготовиться к потенциальному кризису. Как он считает, четвертая волна наступит в Словении наступит в конце июля.

По его словам, если к концу лета не удастся вакцинировать 70% населения, то "все будет закрыто осенью".

"Мы очень внимательно следим за возобновлением общественной жизни, но также готовимся к потенциальной четвертой волне, поскольку не хотим, чтобы она бросила нам вызов осенью, как в прошлом году", - сказал Янша.

В то же время, говорит Янша, он настроен оптимистично, поскольку считает, что европейская стратегия вакцинации работает.

В Британии снимают ограничения, в Португалии - вновь локдаун

В Великобритании число заболевших выросло до максимума с февраля, несмотря на масштабную прививочную кампанию, охватившую почти 60% населения, или более 30 миллионов человек.

Как сообщает Reuters, со ссылкой на статистику правительства, за сутки в Британии - уже больше 15 тысяч случаев Covid-19.

По темпам заражения Британия вышла на 1-е место в Европе и 7-е место в мире, с большим отрывом опережая Испанию, с 4,5 тысячами случаев в день.

Агентство здравоохранения при британском правительстве сообщило, что, помимо "дельты", в стране выявлены случаи штамма "дельта плюс", который потенциально может оказаться еще заразнее основного индийского.

В то же время премьер Борис Джонсон демонстрирует оптимизм. Он намерен отменить вообще все ограничения, включая маски и дистанцирование с 19 июля.

"Если не сделать это сейчас, когда нам помогает лето и школьные каникулы, то когда вообще?" - сказал премьер. Джонсон рассчитывает на то, что высокий уровень вакцинации населения сдержит волну тяжелых случаев.

Тем временем в Португалии правительство вновь ужесточает локдаун, спустя всего два месяца после его ослабления, на фоне роста заболеваемости в Лиссабоне, достигшей февральских пиков (1,6 тысячи человек в день).

Как сообщает Reuters, власти ограничили время работы кафе и ресторанов по выходным до 15.30 и ввели лимиты на число посетителей. Жителям запретили выезжать из Лиссабонского региона после того, как число госпитализаций возросло на 30%, а в палатах интенсивной терапии стало на четверть больше пациентов. Премьер-министр страны Антониу Кошта заявил, что на индийский штамм "дельта" к концу августа будет приходиться до 90% новых заражений.

Резко ухудшается ситуация и в Греции, которая наиболее либерально среди других стран ЕС подошла ко въезду иностранных туристов (достаточно теста).

Государственная телекомпания ERT, ссылаясь на данные Университета Салоников, ERT сообщила, что за последние две недели число инфекций увеличилось на 442%.

Основным разносчиком инфекции, по мнению медиков, стали молодые люди, которые "тесно общаются на вечеринках". А посему заместитель министра защиты граждан Греции объявил об ужесточении мер безопасности в ночных клубах и кафетериях, пообещав высокие штрафы и закрытия нарушителям.

В то же время власти не рассматривают возможности нового локдауна, опасаясь в конец разрушить экономику.

"Мы не будем закрывать Грецию, чтобы защитить нескольких непривитых", - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Кстати, власти Болгарии готовы ввести систему поощрений, чтобы вдохновить людей на вакцинацию. Об этом заявил исполняющий обязанности премьера страны Стефан Янев. Пока неясно, о чем именно идет речь, но скорее всего, имеются в виду материальные поощрения.

К "худшему сценарию" готовятся и в Польше. Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий предупредил, что поляки должны быть готовы к очередной волне пандемии. Вместе с тем он отметил, что существенного ухудшения ситуации можно избежать благодаря вакцинации. Полный курс иммунизации в республике прошли 14 миллионов человек.

Помогает ли вакцина?

Главный вопрос в связи с новым штаммом "Дельта" - помогают ли от него существующие вакцины?

Эксперты говорят, что препараты BioNTech/Pfizer, "Спутник", "Модерна" и AstraZeneca защищают от тяжелого течения ковида в случае заражения "дельта"-вариантом, но при этом признают, что защитный эффект вакцин ниже, чем в случае с "альфой" или первоначальным типом коронавируса.

Британское исследование пришло к выводу, что в случае заражения "дельтой" уже после вакцинации симптомы могут вообще не проявиться. С BioNTech/Pfizer вероятность этого составляет до 36% после первой прививки и до 88% - после второй. С AstraZeneca - до 30 процентов после первой дозы и до 67% - после второй. Эти первые выводы исследований демонстрируют, что вариант "дельта" гораздо более устойчив к вакцинам в сравнении с другими мутациями, однако полная вакцинация дает от него надежную защиту.

Тем временем, для усиления эффекта производители вакцин прорабатывают вариант третьей дозы в дополнение к традиционным двум.

Pfizer и BioNTech планируют уже завтра запросить разрешение у регуляторов США и ЕС на использование третьей дозы вакцины.

"Первоначальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры антител, которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных инъекций", - сказано в сообщении компаний.

Кроме того, они разрабатывают обновленный вариант вакцины, которая будет эффективной против штамма "Дельта". BioNTech готова начать клинические испытания уже в августе, если получит одобрение от регулятора.

Что ждут в Украине?

В Украине, где вакцинированных намного меньше, чем в странах Европы, тоже ждут роста числа зараженных "Дельтой". По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, количество новых образцов с подозрением на этот штамм в стране растет.

"Скорее всего, на следующей неделе мы уже получим финальное подтверждение о новых образцах, там уже есть подозрения на "Дельту". Поэтому, скорее всего, цифры (официальное число заражений "Дельтой" - Ред.) будут обновляться", - сказал Кузин.

Впрочем, украинские лаборатории пока не могут проявлять "дельту".

"В Украине пока еще нет технической возможности самостоятельно выявлять "индийский" штамм. Недавно Минздрав направил в лондонскую лабораторию 500 образцов из разных регионов. Также мы ожидаем от ВОЗ новые тест-системы, способные сразу определять штамм "Дельта", - написал у себя в "Телеграмм" председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Не исключено, что осенью в Украине могут ввести новый карантин.

"Угроза всплесков инфекции не исчезнет до тех пор, пока не будет вакцинировано достаточное количество украинцев, во-вторых, вирусологи говорят, что мутации - это естественный процесс, а поэтому нужно быть готовыми к любому сценарию", - сказал эксперт "Украинского центра общественного развития" Юрий Подорожний.