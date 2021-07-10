Чернигов стал первым городом в Украине, где в пунктах массовой вакцинации все желающие граждане могут сделать прививку от коронавируса препаратом Pfizer.

Об этом заявил руководитель Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар в Facebook.

"Вот и прошел первый день вакцинации вакциной Pfizer, сегодня Чернигов стал первым городом в Украине, в котором проводили прививки вакциной Pfizer в пунктах массовой вакцинации. На сегодняшний день имеем следующие цифры: 686 человек вакцинировались вакциной Pfizer в торговом центре Hollywood, 420 также вакциной Pfizer в ЦУМ Чернигова, и всего 194 человека пришло вакцинироваться вакциной CoronaVac в Деснянский райсовет, - написал он.

Как сообщала "Страна", Венгрия уже начала вакцинировать украинцев Закарпатья. Укол делают препаратом от Johnson & Johnson.

"Страна" разбиралась, как страны Евросоюза на практике пускают привитых украинцев. Часть стран ЕС открылась для привитых украинских туристов больше недели назад. Для поездки нужен международный ковид-сертификат, который выдают через мобильное приложение "Дия" после полного курса вакцинации (одна или две дозы, в зависимости от препарата).