Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская во время неформальной встречи в Вильнюсе с украинским лидером Владимиром Зеленским поблагодарила его за поддержку народа Беларуси.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал "РБК-Украина".

"Во время неформального общения она подошла к президенту Украины Владимиру Зеленскому, представилась и поблагодарила за то, что Украина поддерживает белорусский народ. Наше государство действительно искренне и последовательно в этой поддержке. Мы желаем белорусам добра и заинтересованы в том, чтобы соседняя Беларусь развивалась как демократическое европейское государство", - сказал Кулеба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский приезжал в Литву с рабочим визитом, в рамках которого он встретился с президентом республики.

Ранее мы писали, что весной Генеральная прокуратура Беларуси отправила запрос на экстрадицию Тихановской, на что в Литве заявили, что "Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище все преследуемые режимами демократические силы" и "скорее ад замерзнет", чем будут удовлетворены требования генпрокуратуры.