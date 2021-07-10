В Раховском районе Закарпатья в результате сильного ливня подтопило дворы и дома жителей пгт Ясиня, сел Лазещина, Луги и Богдан. Также подтопило автомобильные дороги местного и государственного значения "Мукачево-Рогатин-Львов".

В результате оказались отрезаны от транспортного сообщения оказались около 400 домохозяйств. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Закарпатской области.

"Во время интенсивных осадков в Раховском районе произошло поднятие уровня воды в местных потоках, что привело к подтоплению домохозяйств, жилых домов и автомобильных дорог", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.

По состоянию на 19:00 было подтоплено 22 домохозяйства и 3 подвальных помещения жилых домов:

пгт Ясиня - на ул. Грушевского и Стебный подтоплены 20 домохозяйств и 3 подвальных помещения жилых домов; с. Лазещина - подтоплено 2 домохозяйства и 1 подвальное помещение жилого дома.

Кроме этого, произошел разлив воды на трассу Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львов" вблизи пгт Ясиня протяженностью 30 м, высотой до 30 см. Проезд обеспечен только по одной полосе.

Также повреждено дорожное покрытие по ул. Стебный в пгт Ясиня и дорога местного значения (около 35 м) в с. Богдан. Проезд обеспечен также по одной полосе.

В ГСЧС добавили, что на данный момент отрезанными от автомобильного сообщения остаются около 400 дворов по ул. Стебный в пгт Ясиня. На местах работают подразделения ГСЧС Украины в Закарпатской области. Привлечено 4 единицы техники и 14 спасателей, которые осуществляют откачку воды из подтопленных помещений.

Фото: zk.dsns.gov.ua

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