Заместителя генпрокурора Украины Гюндуза Мамедова, которого недавно генпрокурор Венедиктова лишила кураторства над так называемым "департаментом войны", в ближайшее время могут уволить. Против него уже открыто и расследуется уголовное дело о растрате. Также на увольнении Мамедова настаивает Офис президента, который считает его причастным к сливу в СМИ информации об операции по "вагнеровцам".

Об этом сообщил "Стране" источник на Банковой.

По его данным, еще пару месяцев назад глава ОП Андрей Ермак предложил Гюндузу Мамедову уволиться "по собственному желанию" в связи с утратой доверия. Но тот уходить отказался.

По словам источника, доверие Мамедов утратил потому, что, во-первых, он считался человеком экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, который и привел Мамедова на пост заместителя генпрокурора. А во-вторых, потому что на него пало подозрение, что именно он вместе с экс-главой Главного управления разведки Василием Бурбой в августе прошлого года запустили информацию о том, что, якобы руководители Офиса президента сорвали операцию по заманиванию "вагнеровцев" в Киев.

Сам Андрей Богдан в своем интервью Дмитрию Гордону в сентябре прошлого года открыто намекал на Гюндуза Мамедова, заявив, что "скоро прокурор, который занимается этим делом (делом вагнеровцев – Ред.), всё расскажет".

Мамедов, как известно, с тех пор ничего не рассказал, однако, по данным источника в ОП, уволиться его попросили. Так как он отказался уходить сам, то его начали выдавливать путем отъема полномочий, публикации компромата и возбуждения уголовных дел.

В числе прочего различные СМИ, телеграм-каналы и блогеры обвиняли его в сливе информации России по вагнеровцам, срыве экстрадиции тех же самых "вагнеровцев" из Беларуси (из-за намеренно допущенных ошибок в запросе), а также в заговоре против семьи Байдена в 2019 году, когда Мамедов, по версии ряда СМИ, свел тогдашнего генпрокурора Луценко с представителями Джулиани с целью сбора компромата на будущего президента США.

Также, по данным источников "Страны" в Офисе генпрокурора, против Мамедова сейчас расследуется уголовное дело по статье 191 часть 3 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). В качестве органа досудебного следствия в материалах дела указана генеральная инспекция Офиса генпрокурора Украины.

Дело касается лекций, которые читал Гюндуз Мамедов в Одесском национальном университете имени Мечникова. По версии следствия, он прочитал лекций больше положенного, что и вызвало претензии правоохранителей.

В ответ от других СМИ, Телеграм-каналов и блогеров началась волна в поддержку Мамедова. В их интерпретации его увольнение приведет к развалу дел, которые Украина ведет против России по Крыму и Донбассу. Довольно широко в поддержку Мамедова, в частности, выступили представители крымских татар.

Отметим, что источники "Страны" в окружении Гюндуза Мамедова отрицают, что у него были планы озвучивать какой-то компромат против руководства Офиса президента по "вагнеровцам".

Мамедов – выходец из богатой азербайджанской семьи. Его брат является руководителем в Украине представительства государственной нефтяной компании Азербайджана Socar, которая сейчас активно расширяет свой бизнес, покупая заправки "Глуско" и становясь главным поставщиком топлива "Роснефти" в Украину.

"Трудно предположить, что Гюндуз Мамедов был готов поставить под удар бизнес-успехи всей своей семьи, войдя в роль "Гео Лероса в погонах", - говорит источник.

Как ранее ообщала "Страна", Венедиктова забрала руководство "департаментом войны" у Мамедова в июне этого года. При этом заявленная причина такого отъема полномочий указана как "с целью обеспечения надлежащей организации работы Офиса генерального прокурора".

"Департамент войны" является структурным подразделением Офиса генпрокурора, который осуществляет надзор за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе. Этот департамент был создан экс-генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой в октябре 2019 года.