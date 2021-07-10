Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкеп, который работает в компании, лоббирующей строительство "Северного потока-2", заявил, что запуск российского газопровода - "дело уже решенное".

Об этом он сказал в интервью для издания "Новое время".

"Ведется много разговоров по этому поводу, но я думаю, что запуск (Северного - Ред.) потока (2) - дело уже решенное, начиная с того времени, когда администрация Байдена решила не вводить новых санкций против компаний, занимающихся его достройкой", - заявил Волкер.

При этом он уточнил, что не поддерживал запуск газопровода. По мнению Волкера, нужно сконцентрировать внимание на том, что собирается делать Европейский Союз, а в частности Германия, для усиления независимости суверенитета Украины и как ЕС сумеет убедиться в том, "что Россия не станет практиковаться в политическом влиянии на Украину, используя эту новую, весьма мощную возможность влияния".

Напомним, экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер работает старшим советником в американской фирме, которая занимается в США лоббированием интересов проекта по строительству газопровода.

В свою очередь Волкер утверждает, что против строительства газопровода, а лоббированием занимается другой сотрудник фирмы.

Тем временем в Офисе президента Украины опасаются строительства Россией новых обходных газопроводов после запуска "Северного потока-2".