В субботу, 10 июля 2021 года в 07:14 минут по местному времени в Таджикистане произошло мощное землетрясение. Его эпицентр находился в 165 км от Душанбе и на 21 км восточнее от Раштского района. Пострадали жилые дома, также есть погибшие. Сила подземных толчков в эпицентре составила 5-6 баллов, в Душанбе 2-3 балла.

Об этом сообщает КЧС Таджикистана.

По предварительным данным, в результате подземных толчков в селах Хазорчашма и Ярхаб сельского джамоата Хиджборак пострадали 7 жилых домов, в селах Шархо и Сари Шухон сельского джамоата Аскалон Раштского района пострадало 12 домов.

Фото: kchs.tj

В сельском джамоате Лангари Шох Таджикабадского района в результате землетрясения погибли 5 человек, двое несовершеннолетних жителей сельского джамоата Хиджборак Раштского района получили ранения, они госпитализированы.

По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона создана Комиссия во главе с премьер-министром страны.

Как сообщала "Страна", ранее сильное землетрясение произошло у берегов Барбадоса в Карибском море.

Также недавно на востоке Франции произошло землетрясение, спровоцированное людьми. Ранее местная региональная администрация наложила запрет на проведение работ по возведению геотермальной ТЭЦ. Это произошло после целой серии сейсмических явлений, вызванных перераспределением давления подземных вод из-за строительства.