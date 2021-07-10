Во время международных учений Sea Breeze, об окончании которых командующий ВМС Украины объявил 10 июля, произошла внештатная ситуация. Десантника, который должен был приземлиться после прыжка с парашютом на остров, резким порывом ветра унесло в сторону моря и он вынужден был спуститься на воду, где провел более двух часов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошел во время отработки парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный. Резким порывом ветра парашютиста унесло далеко от острвоа и он вынужден был спуститься в море.



На его поиски были направлены все силы морского и воздушного компонента, которые находились рядом, также подключился пост технического наблюдения и наблюдательная вахта маяка острова.

В район поиска был направлен катер Морской охраны проекта "Гриф" Измаильского, который провел тщательное обследование района и, направленный для наблюдения с острова, обнаружил парашютиста в открытом море на расстоянии более полутора километров к югу от Змеиного.

Десантник провел в море более двух часов, на воде его держали специальные средства, которыми он был снаряжен перед десантированием. Его подняли на борт катера, напоили чаем и помогли обсохнуть. После прибытия в пункт базирования бойца передали медикам для обследования.

Напомним, учения Sea Breeze 2021 стартовали в конце июня в Черном море. В ходе учений украинские, американские, грузинские и молдавские военнослужащие отработали действия в ситуации, когда местное население начало блокировать маршруты передвижения.

Также сообщалось, что Россия развернула танковые учения в Крыму на фоне Sea Breeze.