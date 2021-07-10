Жена убитого президента Гаити Жовенеля Моиза, Мартин Мари Этьен Джозеф, выступила с публичным заявлением впервые с момента его убийства. По ее словам, организаторы покушения хотели сорвать референдум и выборы в республике.

Об этом сообщает Haiti 24.

"Наемники убили президента, другие наемники хотят погубить его мечту и его видение страны", - заявила Мартина Моиз.

По ее словам, Жовенеля Моиза убили за то, что он пытался осуществить ряд проектов в Гаити, в частности, организовать референдум и выборы.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит неизвестными в своем доме рано утром в среду, 7 июля. Это было не первое покушение на Моиза. В феврале полиция предотвратила попытку госпереворота и убийства главы республики. Тогда правоохранители задержали 20 человек.

Позже стали известны некоторые подробности спецоперации по поиску и ликвидации террористов, которые совершили налет и убили Моиза. По последним данным уже семь подозреваемых были ликвидированы в ходе спецоперации службы безопасности, а задержано уже 6 человек, прямо причастных к убийству президента Моиза.

Сегодня власти Гаити обратились к Соединенным Штатам с просьбой ввести в страну американские войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры.

Временным исполняющим обязанности главы государства стал председатель сената Жозеф Ламбер.