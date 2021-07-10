В субботу, 10 июля, Высшая судебная палата Молдовы по запросу Центральной избирательной комиссии отменил решение Апелляционной палаты сокращении количества избирательных участков для жителей непризнанного Приднестровья на выборах в парламент республики. Таким образом, решение ЦИК открыть 41 участок для жителей Приднестровья остается в силе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В начале июня Центризбирком Молдовы решил 41 избирательный участок на правом берегу Днестра, которые предназначены для участия в голосовании граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье. Такое же количество участков было и на выборах президента в конце прошлого года.

После этого правая партия "Платформа DA" оспорила решение ЦИК, утверждая, что участков слишком много и власти Молдовы не смогут обеспечить корректные выборы. Апелляционная палата удовлетворила запрос, постановив сократить количество избирательных участков для жителей Приднестровья с 41 до 12.

Однако Центризбирком оспорил решение АП в ВСП. В субботу судьи отменили решение АП, оставив в силе решение Центризбиркома об открытии 41 участка. Решение Высшей судебной палаты является окончательным и обжалованию не подлежит.

В агентстве сообщают, что власти Приднестровья не разрешают открывать на контролируемой территории избирательные участки по выборам в органы власти Молдовы. Поэтому в выборах всегда принимало участие 3-5 тыс. граждан республики, проживающих в Приднестровском регионе.

Но на выборах президента Молдовы в ноябре прошлого года экс-президент Игорь Додон договорился с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским о том, чтобы жители региона беспрепятственно участвовали в выборах. Они проголосовали на 41 участке, открытом в населенных пунктах на правом берегу Днестра. Всего гражданство Молдовы подтвердили около 250 тыс. жителей Приднестровья, что составляет более половины населения региона.

При этом правые партии пытались помешать организованной транспортировке жителей Приднестровья на избирательные участки на правом берегу Днестра. Они обвинили Додона в том, что его Партия социалистов организовала подвоз избирателей из Приднестровья на участки на правом берегу Днестра, которые голосовали за деньги.

Напомним, в апреле президент Молдовы Майя Санду распустила парламент Молдовы и объявила новые выборы, которые должны пройти 11 июля.

Также сообщалось, что Додон накануне инаугурации Санду урезал полномочия президента Молдовы.