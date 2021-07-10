К субботе, 10 июля вакцинация в Украине от коронавируса Covid-19 нарастила темпы. На сегодня уже введено 3,4 млн доз вакцин разных производителей.

Об этом в Facebook сообщает министр здравоохранения Украины Виктора Ляшко. Также он призвал уже вакцинированных позаботится о своих пожилых родственниках.

По его словам, на этой неделе в Украине было сразу три рекорда по количеству прививок за день:

7 июля - 104 680 прививок

8 июля - 109 160 прививок

9 июля - 114 660 прививок

Он также заявил, что на сегодня в Украине сделали прививки вакцинами:

AstraZeneca (Covishield, SKBio) - 1,3 млн доз;

Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 1,1 млн доз;

CoronaVac/Sinovac Biotech - 1 млн доз.

Всего с начала вакцинации от коронавируса в Украине сделали 3 420 668 прививок. Одну дозу получили 2 277 226, полностью вакцинированы - 1 143 442 человека.

Ляшко добавил, что в Украине уже работают около 200 центров массовой вакцинации.

Фото: facebook.com/viktor.liashko

Как сообщала "Страна", по данным испытаний, проведенных турецкими учеными, эффективность китайской вакцины от коронавируса CoronaVac в случае получения человеком обязательных двух доз составила 83,5%.

Напомним, что 9 июля в Украине от коронавируса привились почти 115 тысяч человек. Это стало суточным рекордом.