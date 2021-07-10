В ближайшее время в Украине может увеличиться количество зараженных новым индийским штаммом коронавируса "Дельта". Количество новых образцов с подозрением на этот штамм в стране растет.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин в эфире "Украина 24" в субботу, 10 июля.

"Скорее всего, на следующей неделе мы уже получим финальное подтверждение о новых образцах, там уже есть подозрения на "Дельту". Поэтому, скорее всего, цифры (официальное число заражений "Дельтой" - Ред.) будут обновляться", - сказал Кузин.

Напомним, на сегодняшний день, согласно официальным данным Министерства здравоохранения в Украине зафиксировано два случая заражение штаммом коронавируса "Дельта". По словам ведущего инфекциониста Минздрава "Дельта" втрое заразнее других штаммов коронавируса.

В связи со стремительным распространением новой мутации вируса в мире, Украина ввела обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих из России, Индии, Британии и Португалии. Кроме того, со 2 июля в Украине начал действовать карантин для противодействия новому штамму.

Что происходит в странах, где бушует индийский штамм коронавируса подробно описывала "Страна".