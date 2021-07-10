В Великобритании будущий матч сборной Англии на чемпионате Европы по футболу Евро-2020, в финале которого она встретится с командой Италии, может стать причиной большего роста заболеваемости коронавирусом Королевстве. В случае победы англичан в королевстве прогнозируется новая вспышка Covid-19.

Об этом рассказал профессор Университетского колледжа Лондона Карл Фристон, пишет I.

По оценкам профессора, во время полуфинала с датчанами коронавирусом заразились около 70 тысяч британских болельщиков на стадионе "Уэмбли" и в фан-зоне на Трафальгарской площади, праздновавших победу на улицах и в пабах. Это приведет к возникновению в общей сложности 494 090 дополнительных случаев в течение месяца, поскольку эти люди будут заражать других.

Таким образом, согласно оценкам Фристона, в ближайшие недели в Великобритании больше полумиллиона человек могут подхватить коронавирус из-за проведения футбольного матча. Однако эксперт признает, что его расчеты приблизительны, а точно оценить влияние массовых мероприятий на распространение коронавируса довольно затруднительно.

"Само по себе это событие (футбольная игра - Ред.) не является таким сильным причинным фактором, как все то, что с ним связано. В том числе речь идет о походах в гости к друзьям для совместного просмотра матча...Нужно этого избегать или нет - вопрос отдельный и весьма деликатный", - сказал Фристон.

Напомним, в Великобритании летом впервые были превышены январские показатели заражения коронавирусом.

Также сообщалось, что весной в Великобритании начал распространение еще более опасный штамм коронавируса.