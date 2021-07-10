С начала субботы, 10 июля, противник не нанес потерь силам ООС на Донбассе. При этом зафиксировано 9 обстрелов с их стороны.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"С начала суток, 10 июля, зафиксированы 9 нарушений режима прекращения огня… Боевых потерь среди украинских военных нет", – рассказали в официальной сводке штаба.

В частности сообщается, что вблизи Мироновского противник применил артиллерийские системы калибра 122-мм. Недалеко от населенного пункта Водяное зафиксирован огонь из минометов 120-го калибра. А у Водяного на Приазовье - из артиллерийских систем калибра 122-мм. Неподалеку Широкино произошел обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра.

В направлении Светлодарска в штабе ООС зафиксировали обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Также в районе населенного пункта Пески - из минометов 82-го калибра.

Кроме того, в районе проведения ООС зафиксированы 3 пролета БПЛА противника с пересечением линии разграничения.

Как сообщала "Страна", в Луганске обвинили ВСУ в обстреле и ранении пенсионерки. По данным "ЛНР", вечером 7 июля начался обстрел населенного пункта, который велся из 120-мм минометов. Пострадавшую женщину госпитализировали в Кировскую городскую больницу, где за ее жизнь борются врачи.

Ранее в ВСУ сообщили о резком росте числа обстрелов, а в "ДНР" - о минометном обстреле Донецка и артиллерийской дуэли.

Напомним, что на Донбассе с начала конфликта погибли 152 ребенка, 146 получили ранения.