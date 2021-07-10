В Турции провели испытания китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которую ВОЗ одобрила для экстренного применения. Промежуточные результаты третьей фазы исследований показали довольно высокие результаты вакцины - в случае получения двух прививок, препарат эффективен 83,5% случаев.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

В третьей фазе испытаний приняли участие более десяти тысяч волонтеров в возрасте от 18 до 59 лет и исследователи из 24 центров Турции. Примерно 6650 из волонтеров получили две дозы вакцины с интервалом в 14 дней, а 3568 получили плацебо в период с 14 сентября 2020 года по 5 января 2021 года.

Исследование показало, что вакцина на 100% эффективна против тяжелых случаев и на 83,5% эффективна против симптоматического течения коронавируса. При этом большинство побочных эффектов вакцины были умеренными и произошли в течение семи дней после инъекции.

Напомним, в апреле в Украине начали использовать CoronaVac для вакцинации населения от коронавируса. На сегодняшний день китайская вакцина является самой широко используемой в Украине, именно этим препаратом прививают в большинстве центров массовой вакцинации.

Также сообщалось, что 9 июля в Украине от коронавируса привились почти 115 тысяч человек. Это стало суточным рекордом.