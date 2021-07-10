В Главном управлении разведки Минобороны Украины утверждают, что заместитель главы администрации президента России и переговорщик от Кремля по Донбассу Дмитрий Козак и фонд "Русский мир" совершают действия, направленные на "полное уничтожение национальной идентичности украинского населения" на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

В разведке заявили, что для того, чтобы оказывать воздействия на население временно неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, Россия якобы использует специально созданные социокультурные фонды и центры.

"Одним из инструментов "мягкой силы" российской оккупационной администрации является фонд "Русский мир". Председателем попечительского совета фонда назначен заместитель руководителя Администрации Президента РФ и основного реализатора политики России на украинском направлении Дмитрия Козака", - сказано в сообщении.

В разведке добавили, что под прикрытием этого фонда на Донбассе открыли представительство проекта "Русский мир", который координирует работу местных органов для осуществления "гуманитарной и культурной агрессии против Украины".

"Военная разведка Украины отмечает, что основные усилия так называемые гуманитарные подразделения страны-оккупанта направляют на полное уничтожение национальной идентичности украинского населения на временно оккупированных территориях. Это - искоренение украинского языка и культуры во всех сферах жизнедеятельности местного населения, внедрение российских стандартов образования в местных учебных заведениях, насаждения искаженных исторических фактов по истории региона, дальнейшее ментальное сближения жителей ОРДЛО с населением РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне Дмитрий Козак заявил, что переговоры по Донбассу находятся в тупике из-за того, что Киев отказывается от взаимодействия с представителями так называемых "республик".

Также "Страна" сообщала, что по словам Козака, Россия может "встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена", а начало боевых действий в регионе будет "началом конца Украины".