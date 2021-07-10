В Киеве снова работает сеть автозаправочных станций Glusco, которую, как вчера стало известно, покупает азербайджанская государственная нефтяная компания Socar. Заправки функционируют в обычном режиме, но название "Glusco" на них заклеено.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" в субботу, 10 июля.

На станциях можно заправить автомобиль бензином любой марки, заправки полноценно работают. Несмотря на то, что все надписи "Glusco" были заклеены, персонал автозаправочных станций традиционно встречает клиентов фразой: "Приветствуем на Глуско". Также действуют и бонусы этой сети.

Кроме того, висят постеры с надписями: "Официальное топливо украинского футбола".

Напомним, в марте Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба провели обыски на объектах сети заправок Glusco. Было возбуждено уголовное дело, в том числе и по статьям о легализации или отмывании имущества, полученного преступным путем и уклонения от уплаты налогов.

Как разборки вокруг Glusco, которая входит в десятку крупнейших топливных сетей в Украине, могут повлиять на цены на топливо подробно разбиралась "Страна".

Также мы сообщали, что новым владельцем сети Glusco станет компания Socar New Energy Ltd (SNE), дочерняя структура азербайджанской государственной нефтяной компании Socar.