В Евросоюзе рассказали о достижении в сфере вакцинации от коронавируса. Фото: Gerd Altmann с сайта Pixabay

В ЕС получили достаточно вакцин от COVID-19, чтобы полностью привить 70% своего населения. На такой уровень показатель массовой вакцинации населения могут выйти уже до конца июля 2021.

Об этом сообщила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Цель достигнута! Мы доставили достаточно вакцины в страны ЕС, чтобы полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения ЕС еще в этом месяце", - заявила она.

Она также добавила, что COVID-19 еще не побежден, и Евросоюз готов к дальнейшим поставкам вакцин.

"Сейчас страны-члены должны сделать все зависящее от них, чтобы ускорить темпы вакцинаци. Только тогда мы будем в безопасности", - добавила Урсула фон дер Ляйен.

 

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