В ЕС получили достаточно вакцин от COVID-19, чтобы полностью привить 70% своего населения. На такой уровень показатель массовой вакцинации населения могут выйти уже до конца июля 2021.

Об этом сообщила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Цель достигнута! Мы доставили достаточно вакцины в страны ЕС, чтобы полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения ЕС еще в этом месяце", - заявила она.

Она также добавила, что COVID-19 еще не побежден, и Евросоюз готов к дальнейшим поставкам вакцин.

"Сейчас страны-члены должны сделать все зависящее от них, чтобы ускорить темпы вакцинаци. Только тогда мы будем в безопасности", - добавила Урсула фон дер Ляйен.

Target achieved!



We have delivered enough vaccines to EU countries to vaccinate fully at least 70% of EU adults still this month.



COVID-19 is not yet defeated. But we are prepared to deliver more vaccines.



We will only come out of this crisis together.

#SafeVaccines pic.twitter.com/5yYCtbqBxc