В воскресенье, 11 июля, в Украине ожидается жаркая погода, столбики термометра местами поднимутся до +34 градусов, но ночью будет заметно прохладнее. Дожди пройдут только в трех западных регионах.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

На западе Украины температура днем ожидается +31...+33 градуса, ночью столбики термометров опустятся до +17...+20. В Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской области ожидается небольшой дождь с грозой.

В восточных регионах страны днем тоже будет жаркая погода - +31...+34 градуса, ночью +18...+20. Ожидается небольшая облачность.

На юге страны днем столбики термометров поднимутся до +31...+33 градусов, ночью опустятся до +18...+20. Синопткии прогнозируют небольшую облачность, без осадков.

В северных регионах Украины и Киеве днем температура воздуха ожидается +31...+33 градусов, ночью +18...+21, небольшая облачность, без осадков.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков жара в Украине спадет не раньше следующих выходных.

Также сообщалось, что 23 июня, в Закарпатье столбики термометров поднялись до +39,8 градусов, такой аномальной жары в региона не было до этого в течение 130 лет.

"Страна" собрала ряд рекомендаций, которых следует придерживаться во время аномально высоких температур.