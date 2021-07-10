Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала о неофициальной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Литве несколько дней назад, когда он находился там с рабочим визитом 6-7 июля.

Об этом она рассказала в опубликованном в субботу, 10 июля интервью изданию "Сегодня". По словам Тихановской, она поддерживает контакты с представителями Украины.

"Да, мы на связи, конечно, с представителями правительства Украины. Вот. Я один раз встречалась онлайн с господином Кулебой, позавчера мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве", - рассказала Тихановская.

Он подчеркнула, что официальных встреч "у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины".

"Вы приняли столько белорусов – десятки тысяч белорусов. Помогает Украина и с трудоустройством, и с легализацией белорусов. То есть всячески делает нам шаг навстречу, но они понимают белорусов, потому что сами прошли через это. И пускай еще не было официальных встреч на самом высоком уровне, но эту ежедневную поддержку мы чувствуем. И то, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза, указывает на то, что Украина – с белорусским народом", - добавила она.

Мы разбирались, почему Бацька выпустил из тюрьмы одного из основателей крупнейшего оппозиционного телеграм-канал Романа Протасевича и его подругу. На фоне этого стало известно о разоблачении в Беларуси ячеек террористов, которые по словам Лукашенко координировали США и Украина.

Ранее Светлана Тихановская признала, что оппозиция в Беларуси "потеряла улицы" и лишилась возможности бороться с властями страны.