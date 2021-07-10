Министерство здравоохранения разъяснило, можно ли вакцинироваться от Covid-19 одновременно с другими прививками. Плановую вакцинацию от других болезней рекомендуют проводить с интервалом в 28 дней после Covid-прививки.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Национальная техническая группа экспертов по иммунизации рекомендует проводить плановую вакцинацию против других болезней с интервалом в 28 дней после получения 2-й дозы вакцины против Covid-19. В случае необходимости можно сократить этот интервал до 14 дней", - говорится в сообщении.

Также вакцинацию против Covid-19 можно провести через 14 дней после прививки против других инфекционных болезней.

"Эти рекомендации не касаются вакцинации по экстренным показаниям. Ее можно делать независимо от времени получения прививки от Covid-19. При этом обе дозы антиковидной вакцины засчитываются", - добавили в министерстве.

Ранее мы писали о том, что в Минздраве заявили о необходимости больным раком украинцам вакцинироваться от Covid-19. Онкобольные могут выбрать любой препарат для прививки, зарегистрированный в Украине.

Также "Страна" сообщала, что за прошедшие сутки, 9 июля, в Украине привились от коронавируса почти 115 тысяч человек, что является новым рекордом.