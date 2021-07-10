В пятницу, 9 июля, вступили в силу новые правила въезда в страну для иностранцев, в том числе и украинцев, из-за ситуации с распространением коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба ГСПУ.

Согласно новым правилам, сразу после въезда нужно будет зарегистрироваться по ссылке, подтвердить регистрацию на границе и быть готовым подтвердить ее во время пребывания в стране.

Это требование не касается детей в возрасте до 12 лет и лиц, пересекающих территорию Словакии транзитом.

Все непривитые лица, которые въезжают в Словакию, должны уйти на самоизоляцию сроком на две недели. Если у человека возникнут симптомы коронавируса, он должен будет связаться со своим лечащим врачом.

Напомним, власти Словакии анонсировали изменения в правилах въезда в страну 2 июля.

"Страна" также писала, что Украина решила возобновить международное железнодорожное сообщение со Словакией после того, как ситуация с коронавирусом там улучшилась.

Ранее мы разбирались, как украинцы путешествуют в Европу на основании ПЦР-тестов или сертификатов вакцинации.