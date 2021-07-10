После смерти предыдущего президента Гаити Жовенеля Моиза, сенат в своей резолюции провозгласил председателя сената Жозефа Ламбера временным главой страны.

Об этом сообщает Juno7.

"Избранный народом в качестве сенатора Жозеф Ламбер выбран своими коллегами для выполнения функций временного президента республики Гаити",— сказано в резолюции.

Это решение поддержали восемь сенаторов из десяти.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит неизвестными в своем доме рано утром в среду, 7 июля. Это было не первое покушение на Моиза. В феврале полиция предотвратила попытку госпереворота и убийства главы республики. Тогда правоохранители задержали 20 человек.

Позже стали известны некоторые подробности спецоперации по поиску и ликвидации террористов, которые совершили налет и убили Моиза. По последним данным уже семь подозреваемых были ликвидированы в ходе спецоперации службы безопасности, а задержано уже 6 человек, прямо причастных к убийству президента Моиза.

Сегодня власти Гаити обратились к Соединенным Штатам с просьбой ввести в страну американские войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры.