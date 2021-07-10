Британская благотворительная организация Population Matters намерена заплатить принцу Гарри и его супруге Меган Маркл £500 ($695) за решение не заводить больше двух детей с целью уменьшить свое персональное воздействие на окружающую среду.

Об этом сообщает Sky News.

"Маленькие семьи уменьшают наше влияние на Землю и дают больше шансов всем нашим детям, их детям и будущим поколениям процветать на здоровой планете", - рассказали в организации.

Также известно, что организация выразила благодарность за возможное принятие такого "просвещенного решения" и подтверждение того, что маленькая семья также может быть счастливой. Полученные от организации средства супруги могут направить на благотворительность.

Напомним, эксперты возлагали надежды на то, что открытие памятника матери помирит принца Уильяма и принца Гарри, отношения которых были натянутыми и окончательно испортились после интервью Опре Уинфри, в котором Меган Маркл обвинила королевскую семью в расизме.

Также мы сообщали, что эксперт назвал условие примирения британских принцев Уильяма и Гарри.