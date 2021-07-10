Накануне визита Владимира Зеленского в США руководитель Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак и заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд обсудили в телефонном разговоре прогресс в выполнении Украиной реформ.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

"Обсудили прогресс, которого достигла Украина за последние 2 недели. Это касается документов по ВККС, ВСП, закона про корпоративное управление и закона про СБУ. Понятно, что эти документы находятся на разных стадиях принятия, но они есть, и работа над ними идет. Собеседники также коснулись ситуации в "Нафтогазе", - заявил Никифоров на брифинге для СМИ.

Также, по словам Никифорова, "собеседники обсудили ситуацию в Беларуси".

"Была выражена обеспокоенность тем, что происходит там сейчас", - добавил он.

Кроме того, Ермак и Нуланд обсудили "некоторые вопросы безопасности, которые связаны с российскими военными учениями "Запад-2021".

Согласно информации на сайте Офиса президента, в телефонной беседе 9 июля Нуланд и Ермак также обсудили актуальные вопросы повестки дня и содержательное наполнение предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

"Они констатировали схожесть подходов и оценок Украины и США относительно угроз энергетической безопасности Украины и Европы, в частности относительно последствий реализации проекта "Северный поток-2", - заявили в пресс-службе ОП.

Нуланд выразила неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.

Напомним, в качестве рабочей даты визита Зеленского в США для встречи с американским лидером Байденом рассматривается новое число. Оно еще не утверждено, но речь идет о 26 июля (понедельник). Ранее глава МИД Украины называл ориентировочным сроком встречи "конец июля".

Помимо этого, 22 июня Ангела Меркель позвонила Зеленскому и пригласила его на встречу, чтобы обсудить Донбасс. Лидер ФРГ примет украинского коллегу 12 июля в Федеральной канцелярии, где на 19:00 (20:00 по Киеву) запланирован совместный ужин.