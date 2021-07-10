В ночь на субботу, 10 июля, в Польше пронеслись мощные ураганы с интенсивными осадками, градом и сильными порывами ветра. Из-за этого некоторые населенные пункты оказались обесточены.

Об этом сообщает TVN24.

Всего спасатели выезжали по вызовам 5,2 тысячи раз. В основном вызовы касались откачки воды из домов и объектов дорожной инфраструктуры, устранение последствий после падения деревьев и ликвидации аварий на ЛЭП.

По словам пресс-секретаря Пожарной службы Польши Кшиштофа Баторского, больше всего обращений к спасателям поступило в Лодзинском и Мазовецком воеводствах в центре страны, а также Малопольском воеводстве на юге Польши.

В Польше прошел сильный ураган. Видео: YouTube/Glos

Напомним, в сети интернет появилось видео падения в польское озеро Талты частного вертолета, на борту которого находились граждане Украины. Инцидент произошел в Варминско-Мазурском воеводстве. В кабине летательного аппарата находились три украинца. В результате падения в больницы региона попали женщина, ее 17-летняя дочь и пилот вертолета.

Ранее "Страна" сообщала, что польские правоохранители выяснили: управлявший рухнувшим вертолетом мужчина был трезв. Он пытался посадить летательный аппарат на поверхность земли, но что-то пошло не так и машину понесло в озеро, она погрузилась на глубину 13 метров.