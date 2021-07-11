Евросоюз с 1 июля начал открываться для гостей из третьих стран. При этом государства ЕС в основном сами решают, кому и до какой степени открываться.

Условия въезда меняются день ото дня. Но главная константа - это полная вакцинация. Людям, которые получили две дозы прививки двери ЕС открываются все шире. И многие этим уже пользуются.

"Страна" проанализировала, какие страны Европы пускают украинцев после вакцинации по безвизу.

Нидерланды

C 1 июля возможен безвизовый въезд для любых целей поездок при условии полной вакцинации (+14 дней после нее). Разрешенные вакцины из тех, что применяются в Украине:

Pfizer/BioNTech (Comirnaty)

Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen)

Astra Zeneca-SK Bio

Serum Institute of India (Covishield)

Sinovac (Coronavac)

Источник данных - посольство Украины в Нидерландах.

Германия

С 25 июня ФРГ открыла въезд украинцам по безвизу в туристических целях. Речь о людях, полностью вакцинированных препаратами Pfizer и AstraZeneсa.

Ходили слухи, что немцы также одобрили въезд привитым "Ковишилдом", но на официальном сайте института Пауля Эрлиха этой вакцины среди разрешенных для украинцев нет.

Список вакцин, с которыми в Германию пускают украинцев

Австрия

Вена с 1 июля пропускает украинцев как с "Пфайзером" и "АстраЗенекой", так и с двумя вакцинами, которые не зарегистрированы в Европе: "Коронаваком" и "Ковишилдом".

Требования те же: с момента полной вакцинации должно пройти не менее 14 дней и не более 270-ти.

Источник - посольство Австрии в Украине.

Испания

Испания пропускает украинцев, которые привиты вакцинами из списка Европейского агентства по лекарствам (из них в Украине колют Pfizer, АстраЗенеку и "Джонсон"). Но, что более важно - пустят привитых вакцинами, одобренными ВОЗ. А в их число входят и "Ковишилд", и "Коронавак".

С момента введения второй дозы должно пройти две недели

Источник - посольство Украины в Испании.

Франция

С 9 июня Франция открылась для всех украинцев, привитых вакцинами, зарегистрированными в Евросоюзе. Из них в Украине применяются Pfizer и "АстраЗенека".

Правда, последняя - не европейского производства, а южнокорейская. Но, как рассказывают украинцы, пускают и с ней.

Как говорят путешественники - если вас пустят в самолет, то на французской границе уже проблем быть не должно.

Но даже вакцинированным для визита нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не меньше, чем за 72 часа. Или антиген-тест, сделанный за 48 часов.

Если же вы привиты "Коронаваком", то вам нужно будет доказать французским властям неотложную необходимость въезда в страну. И отсидеть потом на самоизоляции.

Источник - посольство Франции в Украине.

Греция

Греки с 14 мая открыли границы для вакцинированных такими вакцинами, применяемыми в Украине:

Pfizer BioNtech,

Astra Zeneca/Oxford,

Johnson + Johnson/Janssen,

Sinovac Biotech (Coronavac)

Но и тех, кто не привит, пустят и по ПЦР-тесту (Греция - единственная страна шенгенской зоны, которая впускает к себе туристов не из ЕС без вакцинации).

Также накануне приезда в Грецию нужно будет заполнить специальную форму.

Источник - сайт министерства Греции по туризму.

Кипр

На этот остров украинских туристов пускают после прививок такими вакцинами, как пишет сайт правительства: Джонсон, Vaxzevria (АстраЗенека), Пфайзер - из тех, которыми прививают в Украине.

По этой ссылке выше нужно за 24 часа до поездки загрузить документы о вакцинации.

Румыния

С 1 июня в Румынию впускают всех, вакцинированных через десять дней после введения второй дозы.

Причем, конкретную вакцину не называют - то есть, подойдет любая. Лишь бы вакцинация подтверждалась международным сертификатом.

Также пустят тех, кто переболел и выздоровел в последние полгода коронавирусом. На краткосрочное пребывание (менее 3 суток) достаточно будет и ПЦР-теста.

Источник - посольство Румынии в Украине.

Венгрия

Венгрия с 11 июня пускает украинцев, которые привиты любыми вакцинами, поскольку между странами действует соглашение о взаимном признании ковид-сертификатов.

Причем, можно въезжать и для туризма, судя по сообщению на сайте посольства Венгрии в Украине.

"Лицо, имеющее свидетельство о защите/прививке, выданное в Украине, может въезжать с туристической целью или с другими целями", - говорится в сообщении.

При этом на сайте украинского МИД говорится совсем другое - что въезд украинцев, которые не являются родственниками граждан Венгрии, не имеют вида на жительство в Венгрии и не переболели в последние полгода ковидом, возможен только после позволения местной полиции, куда надо писать электронное обращение (информация актуальна на 2 июля).

А транзитом Венгрию можно пересекать вообще без любых справок, но с условием покинуть ее границы через 12 часов. Также венгры пообещали пропускать тех, кто едет поездами в Австрию.

Болгария

Пропускает украинцев либо по справке о вакцинации любой вакциной, либо по отрицательному ПЦР-тесту.

По крайней мере, такой вывод можно сделать из сообщения украинского посольства в Болгарии от 30 июня.

"Граждане Украины, которые въезжают в Болгарию из Украины, будут допускаться на территорию страны только после предъявления действительного цифрового COVID сертификата ЕС о вакцинации, о перенесении болезни или о результатах проведенного исследования, или аналогичного документа, содержащего те же данные, что и цифровой COVID сертификат ЕС", - говорят украинские дипломаты.

Аналогичным документом таким образом может являться ПЦР-тест или справка о вакцинации, выданная в Украине.

Ирландия

С 19 июля эта страна планирует открыть свои двери для туристов из третьих стран. Основанием для въезда станет справка о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Какие именно вакцины будут котироваться - на сайте правительства Ирландии не сообщается. Но на днях МИД Украины говорил, что ведет с Дублином переговоры о взаимном признании сертификатов.

Хорватия

Эта страна пускает украинских туристов при наличии брони отеля. Также на границе надо показать отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении. Или - документ о вакцинации препаратами Pfizer, Janssen, AstraZeneca.

Если всего этого нет - тест можно сдать в самой Хорватии.

Эти правила будут действовать до 15 июля. Источник - посольство Украины в Хорватии.

Эстония

Эта страна со 2 июля пускает туристов из Украины, если они вакцинировались препаратами: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/ Vaxzevria / Covishield, CoronaVac.

Источник - Твиттер министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Словения

Пускает привитых Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen by Johnson & Johnson, Covishield, Sputnik V, CoronaVac, Sinopharm.

Литва

На сайте украинского МИДа говорится, что вакцинированные одобренными в ЕС препаратами лица в страну допускаются.

Кто не пускает украинцев по безвизу

Ряд стран ЕС пока не открыли для Украины безвизовый въезд. И вакцинация в некоторых из них может разве что сократить сроки самоизоляции для тех, кто и так имел право туда въезжать.

Польша. Варшава пока не пускает украинцев по безвизу - впрочем, на сезонные и другие работы можно въезжать без ограничений. Те из них, кто вакцинирован препаратами из списка утвержденных в Евросоюзе, смогут не проходить 14-дневный карантин.

Бельгия. Для Бельгии Украина в "красной" зоне риска, туристический въезд из нашей страны запрещен.

Чехия и Словакия. Украинцев пускают лишь по рабочей или учебной визе и в ряде других случаев, но не для туризма. Вакцинация преимуществ не дает.

Португалия. Пропускает лишь жителей ЕС.

Италия. Туристический въезд по безвизу не разрешен. До 30 июля из Украины могут въезжать лишь те, у кого близкие родственники в Италии, вид на жительство там, а также граждане ЕС.

Швеция. Запретила въезд украинцам до 31 августа.

Дания. Эта страна допускает украинцев на свою территорию лишь по уважительной причине, которую нужно доказать в местном МВД. То есть безвизового въезда нет.

Финляндия. Туристического въезда нет.

Латвия. Не позволяет украинцам туристический въезд.

Норвегия. Туристические поездки запрещены.