Во время празднования Ивана Купала в городе Коростень взорвалась канистра с бензином, в результате чего пострадали люди.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Житомирской области.

Так, пожар произошел около 23:00 в субботу, 9 июля, в райцентре во время массовых мероприятий. Предварительно установлено, что в медицинское учреждение с ожогами обратились трое жителей города.

Медики оказали им необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. По состоянию на сегодняшнее утро, о других пострадавших информации нет. По данному факту правоохранители начали расследование.

По информации журналистов, взорвались канистры с бензином, которые были под пиротехникой. Очевидцы утверждают, что взрыв был настолько сильный, что у людей неподалеку затряслись окна в домах.

В Коростене взорвались канистры с бензином во время Ивана Купала. Видео: Коростень today

Напомним, на пляже "Ривьера" в Черкассах во время языческой церемонии прыжка через пламя на Ивана Купала мужчина получил тяжелую травму ноги. 26-летний мужчина прыгал через огонь и повредил ногу. Медики оказали помощь травмированному, а затем с закрытым переломом бедра доставили его в отделение Третьей черкасской городской больницы.

Также "Страна" рассказывала, что на майские праздники в Черниговской области три человека подхватили ботулизм, угостившись вяленой рыбой.