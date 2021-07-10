Абитуриенты из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут подать документы в украинские вузы до 24 сентября. Подача документов осуществляется только лично.

Об этом рассказал глава Директората МОН Украины Олег Шаров в эфире телеканала "Дом".

По его словам, поступление таких абитуриентов происходит через образовательные центры "Крым - Украина" и "Донбасс - Украина", которых открыто более 200 по всей стране.

"Для подачи документов нужно присутствовать физически. Можно приехать раньше, можно приехать позже, но документы подает конкретное лицо. Без личного приезда могут подать документы только те абитуриенты, которые имеют украинский документ о полном общем среднем образовании и сертификат о прохождении внешнего независимого оценивания. Эти абитуриенты могут зарегистрировать электронный кабинет и свои заявления дистанционно", - объяснил Шаров.

Всем остальным нужно приезжать в образовательные центры лично, ведь у каждого абитуриента своя ситуация, которую приходится решать на месте, добавил чиновник.

"Образовательные центры работают как с теми, у кого есть паспорт, так и с теми, у кого паспорта нет. Как с теми, у кого есть документ о полном общем среднем образовании, так и с теми, у кого документов нет. Они имеют соответствующие алгоритмы и порядок работы", - сказал представитель МОН.

Всю подробную информацию о вступительной кампании он советует искать в интернете.

"На самом деле, на временно оккупированной территории интернет работает. Если там заблокированы доступы к сайтам правительственных организаций, министерств Украины, то доступ к сайтам вузов обычно нет. К тому же существует достаточное количество "зеркал" для того, чтобы через различные поисковые системы эту информацию найти. Сегодня уже нет такой ситуации, когда информация есть только в одном месте. Эта информация продублирована в большом количестве мест, и при желании ее несложно найти", - добавил Шаров.

Напомним, с 7 июня в Украине работают образовательные центры (ОЦ) "Донбасс- Украина" и "Крым - Украина", через которые абитуриенты с неподконтрольных территорий смогут поступить в украинские вузы без ВНО и аттестата. Накануне открытия ОЦ представители Минобразования и МинТОТ провели пресс-конференцию и рассказали о деталях вступительной кампании.

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