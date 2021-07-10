Народный депутат и бывший член фракции "Слуга народа" Александр Юрченко после ДТП с дракой во Львове направился по трассе в Киев.

Видео с его поездкой прислали читатели "Страны".

Напомним, что нардеп Юрченко попал во Львове в ДТП, как следует из протокола полиции, в состоянии наркотического опьянения.

Как следует из видео, уже после того как полиция составила на него протокол и отобрала права, нардеп на своём "Мустанге" с номером 1988 (год рождения Юрченко) отправился в Киев.

При этом Александр Юрченко винит водителя, которого он протаранил, утверждая, что это он создал аварийную ситуацию.

В то же время, в сети появились сканы протоколов, которые подтверждают, что в крови нардепа экспертиза обнаружила следы метилендиоксиметамфетамина (МДМА), по-простому - экстази.

Сам Юрченко отрицает, что употреблял наркотики. В протоколе от руки он написал: "Средство, которое мне приписывают, не употреблял никогда в жизни и не знаю, что это такое".

В прошлом году Александра Юрченко обвинили в получении взятки за изменения в законодательство о бытовых отходах, но отпустили под залог, а затем исключили из фракции "Слуга народа".