В городе Фастов полиция задержала мужчину после того, как он ногой разбил им стекло в авто и ударил одного из правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Так, на Привокзальной площади около 03:00 34-летний местный житель в нетрезвом состоянии набросился на сотрудника полиции, после чего разбил стекло служебного авто и ударил по лицу служителя закона.

Нападающий после этого пытался скрыться с места происшествия, но его удалось задержать. По данному факту открыли уголовное дело, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее "Страна" сообщала, что под Николаевом мужчина построил 40-метровую вышку для кражи интернета и сам стал его раздавать за деньги. Из-за вмешательства в сеть у местных официальных интернет-провайдеров падало качество связи, поэтому они обратились в полицию. Виновнику грозит серьезный срок и штраф.

Также напомним, что под Винницей подростки украли трубу, по которой поступал кислород для пациентов больницы. Труба в момент кражи не находилась под давлением кислорода, поэтому никто не пострадал.