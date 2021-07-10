Несмотря на то, что в прошлом месяце администрация Джо Байдена временно приостановила пакет военной помощи Украине, президент Владимир Зеленский во время своего визита в США планирует обсудить с руководством страны широкий спектр двусторонних отношений. В числе тем будут подняты вопросы о ситуации на востоке Украины, обороны и новых экономических проектов.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква рассказал в интервью "Телеграфу", отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация, что встреча президентов США и Украины якобы отменена.

"Это спекуляции. Не было никаких отмен. А вот что было - это телефонные разговоры президента Байдена и президента Зеленского. Не так много лидеров уже имели возможность дважды поговорить с президентом Байденом. Визит состоится. Мы его готовим с повышенной ответственностью", - сказал Жовква.

По его словам, во время этого визита украинская сторона планирует обсудить широкий спектр двусторонних отношений. Пойдет речь о безопасности и обороне, и ситуации в Донецкой и Луганской областях, части которых временно оккупированы Россией.

"Идет коммуникация в этом на соответствующих уровнях - руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак постоянно общается с официальными представителями американской стороны. Будет также идти речь об экономическом сотрудничестве, о новых экономических проектах, повышении товарооборота, который до пандемии составлял до 4 млрд долларов США ежегодно и имеет все шансы быть увеличен", - добавил Игорь Жовква.

Напомним, 2 апреля состоялся первый разговор президентов США и Украины. В ходе диалога Зеленский обсудил с Джо Байденом его визит в Украину.

В качестве рабочей даты визита Зеленского в США для встречи с американским лидером Байденом рассматривается новая дата.

Окончательная дата еще не утверждена, но речь идет о 26 июля (понедельник). Ранее глава МИД Украины называл ориентировочным сроком встречи "конец июля".