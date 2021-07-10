Власти Японии заявили, что из-за сильных ливней вынуждены эвакуировать жителей трех префектур, а это более 240 тысяч человек.

Об этом сообщает NHK.

Так, эвакуация затронула жителей трех префектур на юго-западе страны: Каогшима, Миядзаки и Кумамото. Там объявили чрезвычайное положение и пятый уровень опасности.

Кроме того, сообщение об эвакуации касается городов Изуми, Иса и Сацумасендай, а также Сацуми и Юсуи в префектуре Каогшима.

Напомним, появилось видео мощного оползня, который сошел в японской префектуре Сидзуока рано утром. После него пропавшими без вести числятся около 20 человек. По данным электроэнергетической компании Tokyo Electric Power Company, более 2,8 тысячи домов в регионе остались без электричества.

Ранее "Страна" сообщала, что возле базы отдыха у моря в Одесской области произошел оползень. По предварительной информации под почвой возможно находятся люди.

Также напомним, что под Хмельницким оползень убил человека и ранил двоих. К месту происшествия немедленно выехали спасатели. На момент их прибытия в месте обвала находились 3 человека. Пострадавших передали медикам.