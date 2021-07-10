В Российской Федерации за сутки от коронавируса скончались 752 человека. Это новый антирекорд с начала пандемии.

Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы по борьбе с эпидемией.

Кроме того, за прошедшие сутки также выявили 25 082 новых случая заражения. Больше всего случаев отмечено в Москве (5 694 человека), Подмосковье (2 487) и Петербурге (1 978). Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России составляет 5 758 300.

Напомним, предыдущий антирекорд в России был зафиксирован 6 июля, когда погибли 737 человек. Всего умерли 142 253 россиянина.

Ранее в российском Минздраве заявили, что в течение трех дней после любой вакцинации, в том числе и прививки от коронавируса, не рекомендуется заниматься тяжелыми физическими нагрузками, не рекомендованы и занятия сексом.

Также мы писали, что в России власти Краснодарского края, которые планировали с 1 августа пускать на курорты только привитых граждан, смягчили условия въезда - невакцинированные от коронавируса россияне смогут попасть в регион, но с условием что сделают прививку в течение трех дней после заселения.

Как сообщалось, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новые опасные штаммы коронавируса опережают вакцинацию, из-за неравномерного распределения препаратов в мире.