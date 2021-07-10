Генеральный директор Государственного предприятия "Классификационное общество Регистр судоходства Украины", которое принадлежит к сфере управления Министерства инфраструктуры, был задержан после получения взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"По данным следствия, служащие требовали от представителя предприятия 2 тысячи долларов США за содействие в составлении сертификата и свидетельства, которые бы позволили предприятию осуществлять хозяйственную деятельность", - рассказали силовики.

Сейчас продолжается досудебное следствие, а в ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. Согласно закону (ч. 3 ст. 368 КК Украины), ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Прокуроры задержали гендиректора госпредприятия за получение взятки. Фото: Офис Генпрокурора

Напомним, в Киеве руководитель одного из интернатных коммунальных учреждений и начальник отдела Департамента социальной политики КГГА требовали от пенсионеров крупные взятки за то, чтобы поселить их в доме престарелых.

Также сообщали, как в Киеве задержали чиновника Кабинета министров, который требовал взятку в 2,5 миллиона гривен.