В Германии готовят к изданию книгу о роли украинских националистов из ОУН и УПА в Холокосте.

Работа так и называется - "Украинские националисты и Холокост" (Ukrainian Nationalists and the Holocaust).

Написал ее известный канадский историк украинского происхождения - почетный профессор университета Альберта Джон-Пол Химка. Он уже много лет специализируется на истории Украины ХХ века.

Книга Химки выйдет 21 сентября 2021 года в немецком научном издательстве Ibidem (Штутгарт).

Аннотация к труду опубликована на сайте издательства:

"Четвертая часть всех жертв Холокоста проживала на территории, которая входит в современную Украину. Однако теме Холокоста там не уделяется должного внимания.

Эта книга исследует участие Организации украинских националистов (ОУН) и ее боевого крыла, а также Украинской повстанческой армии (УПА) в уничтожении еврейского населения Украины во время немецкой оккупации 1941-44.

Степень виновности ОУН и УПА в Холокосте является спорным вопросом в Украине и среди украинской диаспоры, а также в еврейских общинах и в Израиле. Споры на эту тему время от времени возникают в печати Северной Америки, ЕС и Израиля.

Сопоставляя информацию от выживших евреев, советского следствия, немецких документов, собственной документации ОУН и воспоминаний ее активистов, стало возможным утверждать: бойцы ОУН являлись ключевыми исполнителями антиеврейского насилия летом 1941 года.

ОУН набирала кадры для полицейских формирований, которые стали незаменимой силой для немецких айнзацкоманд. В 1943 году тысячи этих полицаев дезертировали с немецкой службы и присоединились к националистическому повстанческому движению под руководством ОУН, в ходе которого УПА убивала евреев, переживших крупные ликвидации в 1942 году", - говорится в аннотации к этой книге.

Отметим, что действиям украинских националистов посвящено немало трудов Химки. И мысль о том, что ОУН-УПА играли активнейшую роль в Холокосте, этот профессор продвигает давно. И считается авторитетным исследователем этой темы на Западе.

На базе выкладок Джона-Пола Химки, например, написана статья англоязычной Википедии о Степане Бандере, где его называют одним из организаторов Холокоста.

В Украине лозунг ОУН "Слава Украине - Героям слава" в 2018 году стал официальным в армии. Но на международном уровне вызывает скандалы: так, недавно УЕФА постановила убрать его с формы украинских футболистов на Евро-2020.