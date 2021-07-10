На территории западных, северных и ряда восточных и центральных областей Украины в эти выходные и понедельник (с 10 по 12 июля) ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом предупредили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"По информации Укргидрометцентра, 10-12 июля в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - заявили в ведомстве.

По данным спасателей, ожидается II степень опасности, что несет реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды. В связи с этим рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в субботу, 10 июня, в Украине ожидается жаркая погода с прохладными ночами. При этом уже завтра к западным областям приблизится фронтальная система циклона Arno, поэтому на Закарпатье и Прикарпатье днем пройдут кратковременные грозовые дожди. Однако на температурный фон осадки существенно не повлияют - он будет оставаться высоким.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным синоптиков ослабление жары в Украине наступит не раньше следующих выходных.