Командующий военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что морские учения Sea Breeze-2021 подошли к концу.

Об этом говорится на странице ВМС Украины в Facebook.

"Учения Sea Breeze-2021 завершены! Все возложенные задачи выполнены в полном объеме", - сказал он.

В ходе церемонии закрытия учений ряд украинских и западных военных был удостоен наград "Защитник Украины" и "За укрепление ВМС".

Напомним, военные Черноморского флота (ЧФ) России провели под Симферополем учения с боевыми стрельбами танков Т-72Б3 на фоне черноморских учений Sea Breeze, в которых участвовали Украина и страны НАТО.

Как писала "Страна", для учений в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross, который может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. 27 июня эсминец прибыл в порт Одессы.

Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу 4 июля побывал на борту эсминца USS Ross, который принимал участие в военно-морских учения Sea Breeze-2021.

До этого сообщалось, что в одесский порт прибыли корабли постоянной морской группы НАТО SNMG2. Первым зашел итальянский фрегат "Вирджинио Фазан" F591. Он в 09:40 встал к 18-ому причалу морского вокзала. Вслед за ним зашел турецкий фрегат Barbaros F244 и пришвартовался у 20-го причала.