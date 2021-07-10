Европейский медицинский регулятор (European Medicines Agency, EMA - Ред.) определился с перечнем побочных эффектов вакцин от коронавируса, среди которых появились миокардит и перикардит.

Об этом сообщает BBC.

К примеру, "очень редким" назвали побочный эффект препаратов, когда медики диагностируют воспаление сердца. При этом чаще всего такое встречается у молодых мужчин.

С вакцинами было связано два состояния – воспаление самой сердечной мышцы (миокардит), а также перикардит. Всего было выявлено 145 случаев миокардита и 138 случаев перикардита на 177 миллионов введенных доз Pfizer.

Среди вакцинации Moderna - были обнаружены 19 случаев миокардита и 19 перикардита на 20 миллионов введенных доз.

В результате погибли пять человек. В отчете указано, что это были либо пожилые люди, либо те, у кого есть сопутствующие болезни.

Напомним, в конце марта 2021 года вратарь футбольного клуба "Герта" (Берлин) Руне Ярстейн заразился коронавирусом COVID-19. Этот вирус вызвал в его организме серьезные осложнения.

Также "Страна" писала, что в Израиле зафиксировали десятки случаев воспаления сердца среди более 5 миллионов вакцинированных от коронавируса, большая часть из которых получили вторую прививку препаратом Pfizer.