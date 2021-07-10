В Госпогранслужбе Украины опровергают заявление российского рэпера Алишера Валеева, более известного как Моргенштерн, о его въезде в нашу страну.

Об этом в комментарии "Стране" сказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

"Если Моргенштерн сейчас в Украине, то мы на Марсе. Ответить другим образом не позволяет законодательство", - заявил Сергей Дейнеко.

Напомним, российский рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн), которому СБУ запретила въезд в Украину, заявил, что он проводит "медовый месяц" в Украине. Правда, как позже выяснилось, это был "прикол". На самом деле Моргенштерн находится в России - в своей родной Башкирии.

В мае Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину рэперу. Почему СБУ и Минкульт не пустили в Украину Моргенштерна подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что Алишер Валеев подал иск к Службе безопасности Украины относительно внесения его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Он просит признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращению в Минкульт о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

2 июля ОАСК открыл производство по иску Моргенштерна к СБУ из-за внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.