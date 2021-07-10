Миллионы летающих муравьев, которые часто появляются в Британии летом, могут сорвать финальный матч Италия - Англия чемпионата Европы - 2020 на стадионе "Уэмбли".

Об этом пишет Sky News.

По информации издания, рой насекомых был зафиксирован на снимках с радаров, который опубликован метеорологической службой Британии. Большое скопление летающих муравьев зафиксировано над значительной частью территории британской столицы, включая район Уэмбли.

Отметим, что год назад, в середине июля 2020 года, миллионы летающих муравьев снова появились на метеорологических радарах Великобритании. Так называемый "День летающих муравьев", как правило, проходит в июле или августе. Этот день знаменует начало брачного сезона этих огромных крылатых насекомых, который длится обычно около двух недель. Они поднимаются в небо в теплую и влажную погоду, когда их "королевы" покидают свое гнездо в поисках пары.

Напомним, финал Евро-2020 Италия - Англия пройдет в воскресенье, 11 июля, на стадионе "Уэмбли". Начало в 22:00 по киевскому времени.

Ранее "Страна" рассказывала, почему идет скандал вокруг выхода сборной Англии в финал Евро-2020.