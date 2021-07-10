За прошедшие сутки, 9 июля, в Украине привились от коронавируса почти 115 тысяч человек, что является новым рекордом.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

"В Украине новый рекорд прививок за сутки! 114 660 человек вакцинировано против COVID-19 9 июля 2021 года. Одну дозу получили 53 820 человек, полностью иммунизированы - 60 840 человек", - уточнили в пресс-службе Минздрава.

Также чиновники рассказали, что в течение минувшего дня в стране работали 697 мобильных бригад, 1 562 пункта вакцинации и 38 центров вакцинации.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 10 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 507 человек.

Ранее "Страна" писала, что вчера, 9 июля в стране было выявлено 655 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки упало на 148 человек.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киевской области (47 человек), Харьковской области (40), Одесской области (29) и Донецкой области (29). В Киеве выявили 150 новых случаев заражения. Среди новых зараженных 41 ребенок и 33 медработника.