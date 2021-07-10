Создатели сериала "Ведьмак" рассказали, что второй сезон начнет выходить с 17 декабря.

Об этом они сообщили на конференции WitcherCon, как передает The Verge.

Так, новый сезон будет состоять из восьми серий, а Netflix уже представил названия и логотипы семи из них, кроме последней. Кроме того, авторы шоу представили тизер нового сезона.

Уточним, что второй сезон расскажет о взаимоотношениях Геральта и Цири после их первой встречи друг с другом.

Тизер нового сезона "Ведьмака". Видео: YouTube/Netflix

Напомним, съемки второго сезона популярного фэнтезийного сериала "Ведьмак" завершены успешно.

Премьера сериала состоялась 20 декабря 2019 года. За первый месяц после выхода первый сезон на Netflix посмотрели более 76 миллионов зрителей. Еще до его выхода был официально анонсирован второй сезон, который изначально обещали выпустить в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса съемки переносились.

Также "Страна" писала, что в Запорожье на проспекте Маяковского полицейские заметили мужчину, который нес в руках предмет, похожий на холодное оружие. Пользователи сети сразу обнаружили в этом мече сходство с орудием персонажа из компьютерной игры "Ведьмак" - мечом Цири.