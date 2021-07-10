Российский рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн), которому СБУ запретила въезд в Украину, заявил, что он проводит "медовый месяц" в Украине.

Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграме.

"Медовый месяц продолжается. Мы в Украине", - сказал Моргенштерн, сняв видео на фоне поля с подсолнухами.

Правда, как позже выяснилось, это был "прикол". На самом деле Моргенштерн находится в России - в своей родной Башкирии.

Напомним, Минкульт по предложению СБУ включил Моргенштерна в "черный список" артистов 29 апреля. Несмотря на то, что в июне у артиста был запланирован ряд концертов в Украине.

В мае Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину рэперу из-за пропаганды культа жестокости и наркотиков. Однако назвать песни Моргенштерна, из-за которых ему запретили въезд в Украину в ведомстве отказались.

Почему СБУ и Минкульт не пустили в Украину Моргенштерна подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что Алишер Валеев подал иск к Службе безопасности Украины относительно внесения его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Он просит признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращению в Минкульт о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

2 июля ОАСК открыл производство по иску Моргенштерна к СБУ из-за внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.