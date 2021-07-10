Через две недели после обрушения дома во Флориде спасатели обнаружили живой кошку по кличке Бинкс, которая жила в семье Гонсалесов в рухнувшем доме.

Об этом сообщает WSVN.

По данным издания, Бинкс, которая жила в одной из башен Champlain Towers South, пропала без вести 24 июня - в день катастрофы.

Ее нашли выбравшейся из-под завалов, но животное не покидало место трагедии. Бинкс подобрали и доставили в спасательный центр в Майами-Бич. Животное было найдено, когда мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава сообщила об обнаружении тел еще 15 погибших, в том числе трехлетнего мальчика. Таким образом, число жертв обрушения жилого дома выросло до 79.

Животное принадлежит семье Гонсалес. Анджела и Девен Гонсалес получили серьезные травмы в результате трагедии, в настоящее время они находятся в больнице. Еще один член семьи Эдгар Гонсалес пропал без вести.

Напомним, утром 24 июня в городе Серфсайд близ Майами обрушился 12-этажный жилой дом. Во Флориде был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Президент США Джо Байден отправил в штат силы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях. Причины обрушения пока не объявлены.

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