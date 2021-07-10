Власти Гаити обратились к Соединенным Штатам с просьбой ввести в страну американские войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры после убийства президента страны Жовенеля Моиза.

Об этом сообщил министр по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиас Пьер, передает The New York Times.

С аналогичной просьбой власти Гаити обратились и в ООН. Данный шаг журналисты называют "экстраординарным", поскольку в истории страны были периоды нежелательного присутствия американских военных.

Сейчас в Гаити, на фоне убийства президента, наблюдается политический хаос и уличный бандитизм, сопровождаемый кризисом системы здравоохранения из-за пандемии коронавируса.

Министр Матиас Пьер рассказал, что запрос на военную помощь был сделан потому, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкер пообещали помочь стране.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнил, что Штаты в кратчайшие сроки отправят сотрудников ФБР и Министерства внутренних дел в Порт-о-Пренс, чтобы определить, как помочь Гаити.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит неизвестными в своем доме рано утром в среду, 7 июля. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Гаити Клода Жозефа, Моиз находился в своей частной резиденции, как вдруг около 01:00 по местному времени (08:00 по Киеву) группа нападавших ворвалась к нему в дом.

После чего появились сообщения, что супруга убитого президента Мартин Моиз, также получила огнестрельное ранение в результате нападения и скончалась от ран. Однако посольство Гаити опровергло эту информацию. Сейчас она находится на лечении в США.

Позже стали известны некоторые подробности спецоперации по поиску и ликвидации террористов, которые совершили налет и убили Моиза. По последним данным уже семь подозреваемых были ликвидированы в ходе спецоперации службы безопасности, а задержано уже 6 человек, прямо причастных к убийству президента Моиза.