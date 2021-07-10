Вице-президент по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство рассматривает несколько вариантов в отношении граждан России после того, как Украина вернет полуостров. Один из них - полное выдворение с полуострова.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Резникова, сегодня на территории Крыма находится до полумиллиона граждан Российской Федерации.

"Официальная политика Кремля - завозить туда население из Российской Федерации, пересекая официальные украинские границы. Идет ассимиляция и вытеснение местного населения и это военное преступление. Поэтому здесь будет еще вопрос ответственности. Сегодня, при населении Крыма в 2,5 миллиона человек до начала оккупации, там уже минимум 500 тысяч человек, которые приехали из России", - сказал он.

Также чиновник заявил, что в Кабмине обсуждают вопросы касательно того, что делать с россиянами на аннексированной территории.

"Если те граждане попали в Крым не через "Чонгар", "Каланчак" или "Чаплинку", то есть находятся незаконно на территории Украины, то следствием будет - выдворение", - резюмировал Резников.

Ранее "Страна" писала, что возле Крыма прошли совместные батальонные тактический учения подразделений группировки войск, которое выполняет задачи на административной границе с аннексированным полуостровом.