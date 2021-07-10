По состоянию на утро субботы, 10 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 507 человек.

Напомним, что вчера, 9 июля в стране было выявлено 655 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки упало на 148 человек.

Умерли за отчетные сутки 20 человек (с начала эпидемии 52 592 пациента).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 809 человек (с начала эпидемии - 2 176 919 пациентов - Ред.).

Среди новых зараженных 41 ребенок и 33 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киевской области (47 человек), Харьковской области (40), Одесской области (29) и Донецкой области (29).

В Киеве выявили 150 новых случаев заражения.

Ранее "Страна" сообщала, как украинцам получить международное свидетельство о вакцинации от коронавируса.

Также мы рассказывали, что в Минздраве объяснили украинцам, что им делать, если в базе нет данных о введении первой дозы вакцины от коронавируса.