Советник президента Афганистана по безопасности Хамдулла Мохиб рассказал о роли Пакистана в деятельности движения "Талибан", которое после начала вывода войск США стал активно захватывать все новые территории и города.

Свое видение ситуации Мохиб изложил в интервью главному редактору журнала "Россия в глобальной политике" Федору Лукьянову в передаче "Международное обозрение".

Лукьянов сказал, что талибы с самого начала были тесно связаны с Пакистаном – в частности, разведкой и армией этой страны. Он спросил, какова роль Пакистана сегодня и видит ли его советник президента Афганистана как партнера в борьбе с талибами.

"К сожалению, не партнёра. Пакистан мог бы играть очень позитивную роль в установлении мира и стабильности, стать звеном во взаимосвязи Центральной и Южной Азии. Пакистанцы говорят, что так и делают, но на практике мы видим другое. Они продолжают поддерживать "Талибан", и до сих пор мы не видели никаких шагов для поддержания мира. Надеемся, что Пакистан осознает реальность и станет содействовать мирному процессу, а не пытаться навязать власть талибов афганскому народу", - ответил Мохиб.

Ранее "Страна" рассказывала, что 9 июля талибы взяли под контроль главный КПП на границе с Ираном.

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