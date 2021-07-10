В Одесскую область, к Тузловским лиманам потянулись миллионы божьих коровок в поисках пищи. Правда, большинство из них погибли из-за ураганов и ливней.

Об этом написал в Фейсбуке руководитель научного отдела национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

По его словам, сотни тысяч жуков, которые смогли долететь через Тузловские лиманы к суше, поселились на песчаной пересыпи, на лугах и степных участках нацпарка и даже в камышах. Они мигрировали через лиманы в поисках тлей - основной пищи божьих коровок. После шквальных ураганов и ливней на побережье лиманов насчитали почти два миллиона жуков.

В тех местах, где были островки или любая другая опора для мигрирующих жуков, как, например, фотоловушки, жуки останавливались и держались, пока не спадет ветер.

"Это природа и водоворот в биосфере. Такое огромное количество погибших божьих коровок становится пищей для других животных, особенно для бокоплавов, которых в соленых лиманах множество", - написал специалист.

Русев также рассказал, что семиточечная божья коровка (лат. Coccinella septempunctata) - самый распространенный вид семейства божьих коровок из отряда жесткокрылых. Этот красивый жук является исконным жителем Украины. Он издавна пользовался большим уважением людей, которые занимаются сельским хозяйством, так как его личинки и взрослые особи активно поедают тлей и других вредных насекомых. Когда тлей становятся мало, жуки вынуждены мигрировать в поисках пищи. В этом случае можно увидеть огромные скопления этих насекомых, настолько голодных, что начинают кусать все, что попадается им на пути.

Взрослые жуки зимуют в защищенных местах вблизи дикой природы, где они питаются и размножаются. Весной только что появившиеся коровки начинают питаться тлями прежде, чем начать откладывать яйца.

В сезон (весной и ранним летом) самка откладывает от 200 до 1000 яиц. Яйца сравнительно больших размеров (длиной 0,8-1,2 мм), обычно откладываются вблизи добычи, небольшими кучками - от 25 до 85 штук в защищенных местах на листьях или веточках. Личинка с одного миллиметра за 10-30 дней вырастает до 4-8 мм в длину, в зависимости от количества добычи - тли. Взрослая коровка за всю жизнь съедает примерно несколько тысяч тлей.



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